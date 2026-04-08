Parque da Festa da Uva terá 15 bicicletas para passeios gratuitos

Expectativa é que o atrativo se some a opções de lazer no parque Porthus Junior / Agencia RBS

Até o fim de abril os moradores de Caxias do Sul terão à disposição 15 bicicletas para realizar passeios pelo parque da Festa da Uva. A novidade foi confirmada por Milton Corlatti, presidente empresa Festa da Uva S.A.

Uma parceria entre a empresa e o Sicredi viabilizou a reforma do bicicletário, que estava desativado desde 2015. Já as bicicletas estão passando por reparos.

Conforme Corlatti, a ideia é retomar a oferta das bicicletas gratuitamente aos visitantes, para que possam pedalar pelo espaço do parque da Festa da Uva. O empréstimo será feito de quarta a domingo, das 14h às 19h.

Para retirar a bicicleta a pessoa deverá assinar um termo de responsabilidade e deixar um documento de identificação com a equipe de atendimento, no bicicletário.

— Possivelmente serão passeios rápidos, de uma hora. Estamos avaliando essa questão, que deverá ser definida nessa semana. Nesse período a pessoa deixa o documento ao retirar a bicicleta e retira ele ao devolver — explica Corlatti.

Segundo ele, a expectativa é que o atrativo se some às demais opções de lazer no parque, incentivando a comunidade a usufruir da estrutura.

Ponto de carga para os elétricos

Também nesta semana devem iniciar as obras de instalação de sete eletropostos para recarga de veículo elétricos nos pavilhões. A Hapolo Energia será a responsável por operar o serviço através do aplicativo Happcar.