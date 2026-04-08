Parque da Festa da Uva terá 15 bicicletas para passeios gratuitos

Até o fim de abril os moradores de Caxias do Sul terão à disposição 15 bicicletas para realizar passeios pelo parque da Festa da Uva. A novidade foi confirmada por Milton Corlatti, presidente empresa Festa da Uva S.A.
Uma parceria entre a empresa e o Sicredi viabilizou a reforma do bicicletário, que estava desativado desde 2015. Já as bicicletas estão passando por reparos.
Conforme Corlatti, a ideia é retomar a oferta das bicicletas gratuitamente aos visitantes, para que possam pedalar pelo espaço do parque da Festa da Uva. O empréstimo será feito de quarta a domingo, das 14h às 19h.
Para retirar a bicicleta a pessoa deverá assinar um termo de responsabilidade e deixar um documento de identificação com a equipe de atendimento, no bicicletário.
— Possivelmente serão passeios rápidos, de uma hora. Estamos avaliando essa questão, que deverá ser definida nessa semana. Nesse período a pessoa deixa o documento ao retirar a bicicleta e retira ele ao devolver — explica Corlatti.
Segundo ele, a expectativa é que o atrativo se some às demais opções de lazer no parque, incentivando a comunidade a usufruir da estrutura.
Ponto de carga para os elétricos
Também nesta semana devem iniciar as obras de instalação de sete eletropostos para recarga de veículo elétricos nos pavilhões. A Hapolo Energia será a responsável por operar o serviço através do aplicativo Happcar.
Carregadores de corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) serão colocados no estacionamento do parque, além de equipamentos de alta potência, que permitem o carregamento rápido. Ainda não há prazo para o início das atividades.