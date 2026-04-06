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Para quem optou pelo pagamento parcelado do IPTU em Caxias, primeira parcela vence nesta sexta-feira

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino

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