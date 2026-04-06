Para quem optou pelo pagamento parcelado do IPTU em Caxias, primeira parcela vence nesta sexta-feira

Os carnês seguem sendo 100% digitais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Vence nesta sexta-feira (10), em Caxias do Sul, a primeira parcela do IPTU para quem optou pelo pagamento parcelado. Os carnês, 100% digitais, podem ser gerados no site da prefeitura, no ícone IPTU.

Para quem não tiver o número da inscrição cadastral do imóvel (disponível em boletos anteriores) é necessário informar CPF ou CNPJ do proprietário e endereço do imóvel.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino.

Confira os vencimentos do pagamento parcelado: