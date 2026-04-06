Para quem optou pelo pagamento parcelado do IPTU em Caxias, primeira parcela vence nesta sexta-feira

Vence nesta sexta-feira (10), em Caxias do Sul, a primeira parcela do IPTU para quem optou pelo pagamento parcelado. Os carnês, 100% digitais, podem ser gerados no site da prefeitura, no ícone IPTU.
Para quem não tiver o número da inscrição cadastral do imóvel (disponível em boletos anteriores) é necessário informar CPF ou CNPJ do proprietário e endereço do imóvel.
Em caso de dúvidas, o contribuinte pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino.
Confira os vencimentos do pagamento parcelado:
- 1ª parcela: dia 10 de abril de 2026
- 2ª parcela: dia 11 de maio de 2026
- 3ª parcela: dia 10 de junho de 2026
- 4ª parcela: dia 10 de julho de 2026.