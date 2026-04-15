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Para desafogar o centro, Gramado planeja nova centralidade em área privada

Espaço ocupará 900 hectares no bairro Mato Queimado, com investimento privado e previsão de áreas públicas. Audiência pública nesta quarta-feira debate o tema

Ana Júlia Griguol

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