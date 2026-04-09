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Ordem de início para construção de nova Praça CEU de Caxias do Sul é assinada

Espaço será construído na Rua Giovani Menegotto, no bairro São Victor Cohab. O investimento é de R$ 2,5 milhões, com a maior parte do repasse do governo federal

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