Ordem de início para construção de nova Praça CEU de Caxias do Sul é assinada

Terreno para construção de Praça CEU, no bairro São Victor Cohab. Ícaro de Campos / Divulgação

A ordem de início para a construção da nova Praça CEU de Caxias do Sul foi assinada na quarta-feira (8). A obra será na Rua Giovani Menegotto, no bairro São Victor Cohab. O investimento é de R$ 2,5 milhões, com mais de R$ 2 milhões sendo repasse do governo federal.

O ato aconteceu no ginásio da EMEF São Vitor e teve a assinatura do prefeito de Caxias, Adiló Didomenico. A construção integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Está previsto um espaço público moderno, multifuncional e acessível, voltado à promoção da cultura, do esporte, do lazer, da formação cidadã e da convivência comunitária. Essa será a segunda do município. A primeira foi inaugurada em 2018, no bairro Cidade Nova.

A obra é de responsabilidade da Forza Vertrê Engenharia, vencedora do processo licitatório. O prazo de conclusão é de 240 dias.

O projeto arquitetônico do novo ambiente contempla uma sala multiuso, sala administrativa, biblioteca, banheiros, vestiário para servidores, cantina, estúdio, secretaria/recepção e uma incubadora cultural. A área total do terreno é de 5 mil metros quadrados, com 764,95 m² de área edificada.

— Essa será uma obra muito grandiosa, em um espaço que há muito tempo aguardava por uma destinação e que agora se transforma em uma Praça CEU, pensada para a educação, a cultura, o lazer e o esporte. É um lugar de convivência, para as famílias, para as crianças, para toda a comunidade, que vai melhorar muito a vida de quem mora aqui — declarou Adiló.