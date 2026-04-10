Geral

No bairro Vila Boeira 
Notícia

Operação da Polícia Civil desarticula ponto de distribuição de drogas, em Canela 

Ao todo, 140 porções de cocaína foram encontradas com duas pessoas, que foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS