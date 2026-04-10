Operação da Polícia Civil desarticula ponto de distribuição de drogas, em Canela 

Porções de drogas foram encontradas com os dois indivíduos, presos pela polícia. Comunicação Polícia Civil / Divulgação

Uma ação policial, realizada na manhã desta sexta-feira (10), resultou na desestruturação de um depósito de distribuição de drogas, em Canela. A operação foi conduzida pela Seção de Investigação que, após apuração, conseguiu localizar o imóvel, situado no bairro Vila Boeira.

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Foram apreendidas 140 porções de cocaína e outras oito porções de maconha. Duas pessoas que estavam no local foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A equipe da polícia segue investigando para identificar outros envolvidos.