Operação da Polícia Civil desarticula ponto de distribuição de drogas, em Canela 

Uma ação policial, realizada na manhã desta sexta-feira (10), resultou na desestruturação de um depósito de distribuição de drogas, em Canela. A operação foi conduzida pela Seção de Investigação que, após apuração, conseguiu localizar o imóvel, situado no bairro Vila Boeira.
Foram apreendidas 140 porções de cocaína e outras oito porções de maconha. Duas pessoas que estavam no local foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A equipe da polícia segue investigando para identificar outros envolvidos.