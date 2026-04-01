Geral

A luz de velas
Notícia

Ofício de Trevas ocorre na madrugada deste sábado na Capela do Santo Sepulcro, em Caxias do Sul

Rito simboliza o luto vivenciado pela comunidade católica entre a Sexta-Feira Santa, dia da crucificação de Jesus Cristo e o Domingo de Páscoa

Pedro Zanrosso

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