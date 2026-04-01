Ofício de Trevas ocorre na madrugada deste sábado na Capela do Santo Sepulcro, em Caxias do Sul

Pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, Jocimar Romio inaugurou a cerimônia em Caxias depois que a capela foi revitalizada. Luca Roth / Agencia RBS

O sábado que antecede o domingo de Páscoa é momento de reflexão para a comunidade católica que, em Caxias do Sul, poderá se reunir na Capela do Santo Sepulcro, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, para uma cerimônia que convida ao silêncio e à oração.

Chamado de Ofício de Trevas, o rito ocorre durante a madrugada, da meia-noite às 6h, e simboliza o luto vivenciado pelos católicos entre a Sexta-Feira Santa, dia da crucificação de Jesus Cristo, e o Domingo de Páscoa.

Na parte superior da igreja, que mantém em uma cripta no subsolo a imagem do Senhor Morto, estarão posicionadas 15 velas acesas, que serão apagadas ao longo da madrugada e à medida que ocorrerem os momentos de oração, cânticos e silêncio. Ao final da cerimônia restará apenas uma representando Jesus Cristo.

A cerimônia ocorreu pela primeira vez em Caxias em 2025 quando a Capela do Santo Sepulcro foi reinaugurada após ficar fechada para reformas. Além da imagem do Senhor Morto, o local conta com vitrais que representam o caminho de Cristo até a cruz. Já nos fundos do altar está a famosa pintura de Aldo Locatelli, que ilustra o momento da ressureição.

Segundo o pároco da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, Jocimar Romio, responsável por organizar o rito, os fiéis poderão chegar e sair no momento que desejarem, sozinhos ou em grupos.

— É uma prática antiga da Igreja Católica, mas não feita em todos os lugares. E resolvemos em Caxias fazer na Igreja do Santo Sepulcro porque tem tudo a ver — explicou.

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