Óculos de realidade virtual se torna ferramenta para auxiliar na saúde mental de idosos em lar de Caxias

Nêncio Weber, 79 anos, utiliza óculos de realidade virtual com apoio da psicóloga Graziela Peroni Tonet. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— É um campo, me lembra o tempo que eu era guri.

Ao falar essa frase, Nêncio Emílio Weber, 79 anos, passeava por uma paisagem aberta, repleta de animais, projetada por um óculos de realidade virtual, no Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul. A atividade faz parte do Neuroacolher, um projeto que utiliza a tecnologia como aliada para cuidar da saúde mental e emocional dos idosos.

Ex-metalúrgico, Weber está na casa de acolhimento há quase quatro anos e, assim como a maioria dos colegas, passou por situações de vulnerabilidade em sua trajetória de vida. São idosos que, em muitos casos, não possuem vínculos familiares ou têm atuação social fragilizada.

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O Lar da Velhice abriga 85 pessoas atualmente. Cada uma passa por avaliações periódicas que medem, entre outras condições, escalas de ansiedade e de depressão e o quadro cognitivo. A partir desses testes, que são validados pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), as equipes entram com tratamentos específicos e individualizados.

O Neuroacolher, com o uso da realidade virtual, tem a proposta de reduzir a intensidade dos sintomas e prevenir o declínio cognitivo dos idosos — como memória, linguagem, atenção e raciocínio.

Coordenadora do projeto, a psicóloga Graziela Peroni Tonet explica que são oferecidas duas sessões imersivas por semana, de até 20 minutos cada. Por meio do equipamento, são simulados passeios em praias, campos e oceanos, pontos turísticos e até eventos familiares.

— A realidade virtual é o coração do projeto. Ela entra para auxiliar na regulação emocional, no resgate de memórias afetivas, no trato da atenção, da memória, da motricidade. É uma ferramenta dinâmica e interativa, o que agrega no engajamento dos idosos na participação — afirma.

A tecnologia também é aplicada com outros públicos mundo à fora. De acordo com a psicóloga, há estudos voltados para a reabilitação cognitiva de crianças com transtornos do espectro autista (TEA) e do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) com os óculos de realidade virtual.

Lisete Diva Antonioli, 63, é uma das acolhidas que apresenta melhor adaptação ao uso do equipamento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"A gente se sente com liberdade"

Lisete Diva Antonioli, 63, atuou por muitos anos como comerciante em uma banca de revistas no centro da cidade, onde era conhecida por sua dedicação no trabalho. Em dezembro do ano passado, foi integrada ao lar da velhice para receber cuidados especializados em decorrência, principalmente, de um acidente vascular cerebral (AVC).

Ela confessa que, ao ser apresentada aos óculos de realidade virtual, sentiu um estranhamento. Lisete não conhecia a tecnologia. Mesmo assim, decidiu encarar o desafio e hoje é uma das acolhidas que apresenta melhor adaptação ao uso do equipamento.

Na quarta-feira, o ambiente projetado pela psicóloga Graziela aos olhos de Lisete foi um de seus preferidos, o fundo do mar.

— A sensação é que você viaja junto com os peixinhos. É muito bom, a gente se sente com liberdade — descreve a senhora.

Enquanto isso, a coordenadora do projeto se posiciona ao lado e acompanha pelo celular cada tela que aparece nos óculos de realidade virtual.

Graziela, então, procura estimular o raciocínio e a atenção:

— Se no vídeo aparecem girafas, eu pergunto: "quantas girafas você vê?", "que cores você está vendo?", "em que ambiente você está?", "o que isso te lembra?". É ir além de simplesmente olhar para a realidade virtual.

O equipamento, modelo MetaQuest 3S, possibilita uma visão em 360° do cenário reproduzido. Ele também permite a simulação de brincadeiras e jogos, como pingue-pongue de mesa, por meio de aplicativos. Cada prática depende de avaliação prévia da condição do morador do Lar da Velhice.

— Supondo que o idoso tem uma demência mais grave, não vamos colocar vídeos muito agitados, com muita interação, imagens e cores. Entramos com vídeos mais relaxantes, voltados à espiritualidade, ao mindfulness, que é algo que trabalhamos muito na psicologia — acrescenta.

Além do uso dos óculos de realidade virtual, o Neuroacolher inclui:

Terapias individuais e grupais : intervenções para tratar depressão, ansiedade e outras condições emocionais, e grupos terapêuticos para troca de experiências e fortalecimento de vínculos;

: intervenções para tratar depressão, ansiedade e outras condições emocionais, e grupos terapêuticos para troca de experiências e fortalecimento de vínculos; Oficinas de reabilitação cognitiva: atividades para melhorar funções como memória, concentração e raciocínio lógico, adaptadas às capacidades de cada residente.

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Como ajudar

A iniciativa foi implementada oficialmente no Lar da Velhice São Francisco de Assis em março deste ano. A casa conta com duas unidades de óculos de realidade virtual para as sessões. O investimento anual no projeto é de cerca de R$ 96 mil, com duração inicial por dois anos.

Os recursos são viabilizados por meio do Fundo Municipal do Idoso (Fumdi). A comunidade pode ajudar o Neuroacolher e inúmeros outros projetos destinando parte do Imposto de Renda (IRPF) ao Fumdi (veja mais abaixo).

A destinação é feita durante o preenchimento da declaração do IRPF, dentro do programa da Receita Federal. O prazo é até 29 de maio.

Passo a passo:

Escolha o modelo completo (Deduções Legais);

Acesse a ficha “Doações Diretamente na Declaração”;

Selecione o fundo municipal (criança e adolescente ou idoso);

Indique o valor a ser destinado, respeitando o limite de até 6% do imposto devido;

Gere e pague o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) correspondente.

O valor será automaticamente considerado no cálculo final do imposto.

Como ingressar na casa

O funcionamento da São Francisco de Assis, que fica no bairro Marechal Floriano, custa em torno de R$ 300 mil ao mês. A mantenedora é a Terceira Ordem Franciscana. A equipe de atendimento conta com profissionais de medicina, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e assistência social.

O estabelecimento opera em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Smasc), antiga Fundação de Assistência Social (FAS), com doações da comunidade e eventos solidários para manutenção das atividades.