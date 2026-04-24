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Óculos de realidade virtual se torna ferramenta para auxiliar na saúde mental de idosos em lar de Caxias

São Francisco de Assis recebe projeto que prevê sessões imersivas semanais com a tecnologia para regulação emocional e resgate de memórias afetivas

Luca Roth

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