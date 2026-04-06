Obras em mais de 20 vias de Caxias do Sul causam alterações de trânsito; veja lista

Mais de 20 vias de Caxias do Sul estarão em obras entre esta segunda-feira (6) e a sexta-feira (10), segundo cronograma do Samae. As intervenções são referentes à implantação de redes de água, de coleta e de esgoto e de drenagem e, na maioria das ocasiões, exigem bloqueios parciais e totais para o tráfego de veículos (veja lista abaixo).
Os bairros que recebem os trabalhos são Centro, Exposição, Desvio Rizzo, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Rosário, Primeiro de Maio, Rio Branco, São Leopoldo e Universitário.
No interior, são afetadas estradas municipais em Galópolis, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua, Vila Cristina, Vila Seca, Vila Oliva.
Cronograma de obras e alterações de trânsito
Centro/Exposição
- Rua Os Dezoito do Forte, entre Treze de Maio e Vereador Mário Pezzi: bloqueio parcial no lado esquerdo (início em 1/4, término previsto para 30/4);
- Rua Vereador Mário Pezzi, entre Santos Dumont e Os Dezoito do Forte: bloqueio parcial no lado esquerdo (início em 1/4, término previsto para 30/4);
Desvio Rizzo
- Avenida Alexandre Rizzo, entre as ruas Ernesta Coleone e Vereador Otto Scheifler: bloqueio parcial;
- Avenida Alexandre Rizzo, entre a rua São Miguel e a avenida Júlio Ungaretti: sem bloqueio;
- Rua Vereador Otto Scheifler, entre Av. Alexandre Rizzo e rua Guerino Casara; bloqueio total;
- Rua Ernesta Coleone, entre Alvício Oliveira e o final da rua: bloqueio parcial;
- Rua Alvício Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: sem bloqueio;
Nossa Senhora da Conceição
- Estrada Municipal Ângelo Ruffato, entre Av. Conceição e rua sem denominação (próxima ao Grêmio Esportivo Conceição): bloqueio parcial (início em 23/3, término previsto dia 20/4);
Primeiro de Maio
- Rua Dr. Romolo Carbone, entre Heitor Curra e Luiza Mondin Bedin: bloqueio parcial (início em 30/3, término previsto para 6/4);
Rio Branco
- Rua Alexandre Tolotti, entre General Zeca Netto e Sapucaia: bloqueio total (início em 16/3, término previsto para 30/4);
- Rua Sapucaia, entre Tancredo Feijó e Giuseppe Riccioti: bloqueio parcial (início em 16/3, término previsto para 30/4);
- Rua João Corteletti, entre Alexandre Tolotti e Tancredo Feijó: bloqueio parcial (início em 16/3, término previsto para 30/4);
São Leopoldo
- Erna Sirtoli Uez, entre Antônio Gomes Maciel e Fernando Francisco Kaller: bloqueio total;
Universitário
- Rua Nicola Mariani, entre Madureira e Américo Cadorin: bloqueio total com detonação de rocha (início em 2/3, término previsto para 10/4);
- Rua Madureira, entre Virgílio Ramos e Botafogo: bloqueio parcial para pavimentação.
Galópolis
- Estrada Vitória Luiza Berto: bloqueios parciais
Nossa Senhora das Dores
- Rua Vittore Toigo: bloqueios parciais;
- Rua Ernesto Suliani: bloqueios parciais;
Nossa Senhora do Rosário
- Rua Atílio Andreazza: bloqueios parciais;
Santa Lúcia do Piaí
- Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios parciais;
Terceira Légua
- Estada do Imigrante, em São Luiz: sem bloqueios;
- Estrada Walmor Sirtoli: bloqueios parciais;
Vila Seca
- Estrada Agostinho Mariano Tonella: bloqueios parciais;
Vila Oliva
- Estada Guerino Francisquetti: bloqueios parciais.