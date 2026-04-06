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Obras em mais de 20 vias de Caxias do Sul causam alterações de trânsito; veja lista

Intervenções, coordenadas pelo Samae, são referentes à implantação de redes de água, de coleta e de esgoto e de drenagem

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