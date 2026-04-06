Obras em mais de 20 vias de Caxias do Sul causam alterações de trânsito; veja lista

Mais de 20 vias de Caxias do Sul estarão em obras entre esta segunda-feira (6) e a sexta-feira (10), segundo cronograma do Samae. As intervenções são referentes à implantação de redes de água, de coleta e de esgoto e de drenagem e, na maioria das ocasiões, exigem bloqueios parciais e totais para o tráfego de veículos (veja lista abaixo).