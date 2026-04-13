Obras do Samae em 15 pontos de Caxias do Sul causam bloqueios de trânsito; confira trechos

Ao menos 15 pontos, em Caxias do Sul, recebem obras para implantação de redes de água e de esgotamento sanitário entre esta segunda (13) e a sexta-feira (17). Os trabalhos causam bloqueios de trânsito, conforme o cronograma divulgado pelo Samae (veja abaixo).
As implantações de redes de esgoto ocorrem no Centro, Exposição, Desvio Rizzo, Nossa Senhora da Conceição, Primeiro de Maio e Rio Branco. Hoje, os sistemas de coleta e tratamento cobrem 78% da cidade, conforme o Samae.
Já as obras de extensões de rede de água acontecem, sobretudo, em distritos e localidades do interior. Estão previstas intervenções em Galópolis, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua, Vila Cristina, Vila Seca, Vila Oliva, Nossa Senhora dos Dores, Nossa Senhora do Rosário e Serrano.
Cronograma
Centro/Exposição
- Rua Os Dezoito do Forte, entre Treze de Maio e Vereador Mário Pezzi: bloqueio parcial no lado esquerdo (início em 1/4, término previsto para 30/4);
- Rua Vereador Mário Pezzi, entre Santos Dumont e Os Dezoito do Forte: bloqueio parcial no lado esquerdo (início em 1/4, término previsto para 30/4);
Desvio Rizzo
- Avenida Alexandre Rizzo, entre as ruas Ernesta Coleone e Vereador Otto Scheifler: bloqueio parcial;
- Rua Vereador Otto Scheifler, entre Av. Alexandre Rizzo e rua Guerino Casara; bloqueio total;
- Rua Ernesta Coleone, entre Alvício Oliveira e o final da rua: bloqueio parcial;
- Rua Alvício Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: sem bloqueio;
Nossa Senhora da Conceição
- Estrada Municipal Ângelo Ruffato, entre Av. Conceição e rua sem denominação (próxima ao Grêmio Esportivo Conceição): bloqueio parcial (início em 23/3, término previsto dia 20/4);
Primeiro de Maio
- Rua Dr. Romolo Carbone, entre Heitor Curra e Luiza Mondin Bedin: bloqueio parcial (início em 30/3, término previsto para 14/4);
- Rua Ângelo Bissigo, entre Antonios Nakhoul El Andari e Romolo Carbone: bloqueio parcial (início em 14/4, término previsto para 24/4).
Rio Branco
- Rua Alexandre Tolotti, entre General Zeca Netto e Sapucaia: bloqueio total (início em 16/3, término previsto para 30/4);
- Rua Sapucaia, entre Tancredo Feijó e Giuseppe Riccioti: bloqueio parcial (início em 16/3, término previsto para 30/4);
- Rua João Corteletti, entre Alexandre Tolotti e Tancredo Feijó: bloqueio parcial (início em 16/3, término previsto para 30/4);
Galópolis
- Estrada Vitória Luiza Berto: bloqueios parciais
- Setorizações em diversas rias, sem bloqueios
Nossa Senhora das Dores
- Rua Vittore Toigo: bloqueios parciais;
- Rua Ernesto Suliani: bloqueios parciais;
Nossa Senhora do Rosário
- Rua Atílio Andreazza: bloqueios parciais;
Santa Lúcia do Piaí
- Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios parciais;
Terceira Légua
- Estada do Imigrante, em São Luiz: sem bloqueios;
- Estrada Walmor Sirtoli, na Grutinha: bloqueios parciais;
Vila Cristina
- Rua Eldorado: bloqueios parciais
Vila Seca
- Estrada Agostinho Mariano Tonella: bloqueios parciais;
Vila Oliva
- Estada Guerino Francisquetti: bloqueios parciais.