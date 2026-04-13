Obras do Samae em 15 pontos de Caxias do Sul causam bloqueios de trânsito; confira trechos

Cronograma prevê intervenções entre esta segunda e a sexta-feira. Samae / Divulgação

Ao menos 15 pontos, em Caxias do Sul, recebem obras para implantação de redes de água e de esgotamento sanitário entre esta segunda (13) e a sexta-feira (17). Os trabalhos causam bloqueios de trânsito, conforme o cronograma divulgado pelo Samae (veja abaixo).

As implantações de redes de esgoto ocorrem no Centro, Exposição, Desvio Rizzo, Nossa Senhora da Conceição, Primeiro de Maio e Rio Branco. Hoje, os sistemas de coleta e tratamento cobrem 78% da cidade, conforme o Samae.

Já as obras de extensões de rede de água acontecem, sobretudo, em distritos e localidades do interior. Estão previstas intervenções em Galópolis, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua, Vila Cristina, Vila Seca, Vila Oliva, Nossa Senhora dos Dores, Nossa Senhora do Rosário e Serrano.

Cronograma

Centro/Exposição

Rua Os Dezoito do Forte, entre Treze de Maio e Vereador Mário Pezzi: bloqueio parcial no lado esquerdo (início em 1/4, término previsto para 30/4);

Rua Vereador Mário Pezzi, entre Santos Dumont e Os Dezoito do Forte: bloqueio parcial no lado esquerdo (início em 1/4, término previsto para 30/4);

Desvio Rizzo

Avenida Alexandre Rizzo, entre as ruas Ernesta Coleone e Vereador Otto Scheifler: bloqueio parcial;

Rua Vereador Otto Scheifler, entre Av. Alexandre Rizzo e rua Guerino Casara; bloqueio total ;

; Rua Ernesta Coleone, entre Alvício Oliveira e o final da rua: bloqueio parcial;

Rua Alvício Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: sem bloqueio;

Nossa Senhora da Conceição

Estrada Municipal Ângelo Ruffato, entre Av. Conceição e rua sem denominação (próxima ao Grêmio Esportivo Conceição): bloqueio parcial (início em 23/3, término previsto dia 20/4);

Primeiro de Maio

Rua Dr. Romolo Carbone, entre Heitor Curra e Luiza Mondin Bedin: bloqueio parcial (início em 30/3, término previsto para 14/4);

Rua Ângelo Bissigo, entre Antonios Nakhoul El Andari e Romolo Carbone: bloqueio parcial (início em 14/4, término previsto para 24/4).

Rio Branco

Rua Alexandre Tolotti, entre General Zeca Netto e Sapucaia: bloqueio total (início em 16/3, término previsto para 30/4);

(início em 16/3, término previsto para 30/4); Rua Sapucaia, entre Tancredo Feijó e Giuseppe Riccioti: bloqueio parcial (início em 16/3, término previsto para 30/4);

Rua João Corteletti, entre Alexandre Tolotti e Tancredo Feijó: bloqueio parcial (início em 16/3, término previsto para 30/4);

Galópolis

Estrada Vitória Luiza Berto: bloqueios parciais

Setorizações em diversas rias, sem bloqueios

Nossa Senhora das Dores

Rua Vittore Toigo: bloqueios parciais;

Rua Ernesto Suliani: bloqueios parciais;

Nossa Senhora do Rosário

Rua Atílio Andreazza: bloqueios parciais;

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios parciais;

Terceira Légua

Estada do Imigrante, em São Luiz: sem bloqueios;

Estrada Walmor Sirtoli, na Grutinha: bloqueios parciais;

Vila Cristina

Rua Eldorado: bloqueios parciais

Vila Seca

Estrada Agostinho Mariano Tonella: bloqueios parciais;

Vila Oliva