Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 25/4

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Gregorio Antônio de Souza Junior, 56. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério da Sociedade do Bairro Cruzeiro.
- Lindomar Almeida, 72. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Público Municipal.
- Olavio Pedro Scheibler, 62. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério do Bairro São Caetano.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Frei Romoaldo José Breda, 87. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Memorial dos Frades Capuchinhos.
- Zilia Soledade Lozano Garcia, 99. Cremada nesta sexta-feira (24), no Memorial Crematório São José.
- Vilson Carlos Cappelletti, 73. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério da comunidade do 4º Distrito de Farroupilha.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Aparício do Nascimento Patim, 49. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Público Municipal.
- Marilene Martini, 79. Sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério Público Municipal.
- Vivaldino da Conceição, 87. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Santos Anjos.
- Maria Iracema Borges, 68. Sepultada neste sábado (25), no Cemitério Público Municipal.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Ederson Luis Marques, 49. Sepultado nesta sexta-fera (24), no Cemitério Público Municipal.