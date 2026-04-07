Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 7/4

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Iride Biasin, 84. Cremada nesta segunda-feira (6).
- Sérgio Paim de Andrade (Beio), 87. Cremado nesta segunda-feira (6).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Agostinho Cantele, 81. Cremado nesta segunda-feira (6).
- Arthur Sebastião Velocino da Silva, 73. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Enio Nunes da Silva, 61. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Antônio Alencar de Melos Soares, 67. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público.
- Bruno de Melo, 38. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Parque.
- Candido Ferreira de Mello, 97. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público.
- Carlos Alberto Mazzochi, 65. Cremado nesta segunda-feira (6).
- Gelson Carlos Zauer da Silveira, 70. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Alurdes Giotto Argenta, 92. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério da Matriz de Ana Rech.
- Crescencia Zarth Faccin, 95. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério de Nova Palmira.
- Miguel Ferronatto, 76. Cremado nesta segunda-feira (6).
- Ulisses Paulo da Silva, 83. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Parque.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Angelo Isoton, 70. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério da Capela Santa Juliana.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- João Fortunatti, 79. Sepultamento nesta terça-feira (7), às 9h, no Cemitério da comunidade de Nossa Senhora do Carmo.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Jovecy Antônio da Silva (Juvita), 82. Cremado nesta segunda-feira (6).