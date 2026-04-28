Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 28/4

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Felipe Balbinot, 29. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério da Sociedade de São Luiz da 6ª Légua.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Irmã Gloria (Amelia Migott), 95. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério da Sociedade de São Romédio.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ana Maria Rodrigues, 77. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Guilherme de Oliveira Machado, 24. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Municipal de Cotiporã - RS.
- Iracy de Moraes, 93. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Erminia Dreher, 92. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Santos Anjos.
- Olivir Breidenbach, 75. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério da Comunidade de Santa Lúcia do Piaí.
- Osvaldina Ferreira de Castilho Oliveira, 90. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério Santos Anjos.
GARIBALDI
Memorial Caravaggio (54) 3462-2949
- José Carlos dos Santos, 75. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério da Linha Peixe Alta - Liberato Salzano
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Loreni Ribeiro de Lima, 69. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério São Francisco.