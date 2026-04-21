Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 21/4

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Eduarda Mesacasa, 26. Sepultada nesta segunda-feira (20), no Cemitério de Monte Belo do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Julio Marcos Bado, 58. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Lurdes da Costa Souza, 86. Sepultada nesta segunda-feira (20), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Cleber Moroni, 76. Cremado nesta segunda-feira (20), no Memorial Crematório São José.
- Inez Irma Gnick, 68. Cremada nesta segunda-feira (20), no Memorial Crematório São José.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Alcino Gonçalves dos Santos, 89. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Público Municipal.
- Marli de Santa Clara Oliveira, 80. Cremada nesta segunda-feira (20), no Memorial Crematório São José.
- Raquel Alves Graminho do Prado, 47. Cremada nesta segunda-feira (20), no Memorial Crematório São José.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar
- Ophelia Falavigna Saretta, 86. Cremada nesta segunda-feira (20), no Memorial Crematório São José.