Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 14/4

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Carlos Eugenio Marzotto, 63. Cremado nesta segunda-feira (13), no Memorial Crematório São José.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Marines Barazzetti Lazzari, 70. Cremada nesta segunda-feira (13), no Memorial Crematório São José.
- Natal Largo, 87. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério São Vicente em Farroupilha.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Celson Souza da Rosa, 64. Cremado nesta segunda-feira (13), no Memorial Crematório São José.
- Eloisa Maria Leite, 71. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Inês Caravaggio Scola Turra, 92. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério Jesus Bom Pastor.
- Jesiél Antônio Bellini, 67. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Parque
- Lucia Remoaldo, 77. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério do Rosário II.
- Maitê Lohmann Dutra, 0. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério Público Municipal em Ipê.
- Neiva Teresinha de Souza, 71. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Público Municipal
- Nilton Veloso de Linhares, 68. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério da Localidade Nossa Senhora Aparecida - Serra dos Gregórios.
- Tania Maria Manfredini Morais, 67. Cremada nesta segunda-feira (13), no Memorial Crematório São José.
FARROUPILHA
Capelas São José (54) 3261-1100
- Zeneida Paesi Sebben, 79. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
CCR Funerária (54) 3292-5445
- José Osmar Fernandes Da Silva, 84. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
- Dariel Brito Morais Ribeiro, 49. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
GARIBALDI
Memorial Caravaggio (54) 3462-2949
- João Liomar Castello Branco, 62. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério do bairro Alfândega.
VACARIA
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- José Belcamino Bortoletti, 82. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Municipal São Francisco.