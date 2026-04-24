Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 24/4

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Lourdes Maria Possamai Grando, 82. Cremada nesta quinta-feira (23), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Antônio Rodrigues da Silva, 88. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Novo de Ana Rech.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Nair Alves Zamuner, 91. Sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério Parque.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ana Klein Festugato, 63. Cremada nesta quinta-feira (23), no Memorial Crematório São José.
- Any Alice Freitas Marques, 0. Sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
- Cirilo de Barros, 46. Cremado nesta quinta-feira (23), no Memorial Crematório São José.
- Luis Rafael Evariste Acevedo, 31. Cremado nesta quinta-feira (23), no Memorial Crematório São José.
- Marilene Martini, 79. Sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério Público Municipal.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Adair José Novak, 46. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Walcyr João De Venz, 89. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério da Comunidade São Roque.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Aremi Terezinha Kramer Macedo, 81. Sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Bom Jesus.