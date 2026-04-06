Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 6/4

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Lucia Sberse Ferreira, 79. Sepultada domingo (5), no cemitério de Linha Visconde Rio Branco, em Vespasiano Corrêa.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Amilton Lopes de Souza, 56. Sepultado domingo (5), no Cemitério Parque.
- Antonio dos Santos, 70. Sepultado domingo (5), no cemitério de São Jorge da Mulada.
- Ary Francisco da Rosa, 84. Sepultado domingo (5), no cemitério de São Romédio.
- Maria Fatima do Nascimento, 66. Sepultada domingo (5), no Cemitério Público.
- Milton Angelo Tomazi, 70. Sepultado domingo (5), no cemitério do bairro Santa Catarina.
- Neri Zenatto, 74. Sepultado domingo (5), no cemitério São João da Mulada, em Criúva.
- Valter Geraldo Salvi, 79. Sepultado domingo (5), no cemitério do bairro Desvio Rizzo.
- Wilson Roberto Barbutti Filho, 44. Cremado domingo (5).
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Angelino Manoel da Silva. 80. Sepultado domingo (5), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Antonia Maria Alves Borges Pinheiro, 65. Sepultada domingo (5), no Cemitério Público II.
- Clari Camargo, 86. Sepultada domingo (5), no Cemitério Público.
- Maria Judith Bordin, 88. Sepultada domingo (5), no cemitério de São Romédio.
- Viviane da Rosa Pereira, 40. Sepultada domingo (5), no cemitério de Forqueta.
Memorial São José - (54) 3028-8888
- Angelina Rizzon Polo, 93. Sepultada domingo (5), no cemitério do bairro Santa Catarina.
- Arduino Parizotto Netto, 84. Cremado domingo (5).
- Crescencia Zarth Faccin, 95. Sepultamento nesta segunda-feira (6), às 11h, no cemitério de Nova Palmira.
- Miguel Ferronatto, 76. Cremação nesta segunda-feira (6), às 10h.
FARROUPILHA
Capela São José - (54) 3261-1100
- Amelia Lusa Carminatti, 86. Cremada domingo (5).
- Maria Nely da Silva Jum, 76. Sepultada domingo (5), no Cemitério Público.
- Terezinha Ovilda Pessin Valentini, 85. Sepultada domingo (5), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Angelo Isoton, 70. Sepultamento nesta segunda-feira (6), às 10h, no cemitério de Capela Santa Juliana.
NOVA PÁDUA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Ida Molon Vezzaro, 82. Sepultamento nesta segunda-feira (6), às 9h, no cemitério de Travessão Leonel.