Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 27/4

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Carlos Ricardo Vargas da Cunha, 58. Cremado sábado (25), no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
- José Carlos Pereira dos Santos, 67. Cremado sábado (25), no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Adenir Pelissaro Dall Agnol, 59. Sepultada sábado (25), no Cemitério Santos Anjos.
- Aguinaldo Merim Junior, 30. Sepultado domingo (26), no Cemitério Público Municipal.
- Gilberto Pereira Castanha, 61. Sepultado domingo (26), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Lauriano Ubirata Cavalheiro, 74. Cremado sábado (25), no Memorial Crematório São José.
- Paulo Sergio dos Santos, 58. Sepultado domingo (26), no Cemitério de Ana Rech.
- Terezinha da Silva Secco, 86. Cremada domingo (26), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Nadir de Oliveira, 85. Sepultada domingo (26), no Cemitério Jardim da Paz (Forqueta).
NOVA PÁDUA
Memorial São Miguel Arcanjo - (54) 3292-2030
- Natalino Bedin, 71. Sepultado domingo (26), no Cemitério da Sociedade de Nova Pádua.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni - (54) 98404-4670
- Edgar Victor Cattelan, 90. Sepultado domingo (26), no Cemitério Municipal Placidina Vieira de Araújo.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Pedro Brenio Paim de Almeida, 93. Sepultado domingo (26), no Cemitério Santa Clara.
- Teresinha de Jesus Ribeiro Vitório, 69. Sepultada domingo (26), no Cemitério Santa Clara.
- Antonio Erni Drum de Almeida (Didi), 60. Sepultado domingo (26), no Cemitério São Francisco.
- Nadir Pinheiro da Cruz, 81. Sepultada domingo (26), no Cemitério São Francisco.
- Terezinha de Oliveira, 92. Sepultada sábado (25), no Cemitério São Francisco.
- Genor Bizotto, 78. Sepultado sábado (25), no Cemitério Santa Clara.