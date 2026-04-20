Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 20/4

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Lidia Elvira de Souza, 103. Sepultada neste domingo (19), no Cemitério Público Municipal Central.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Silvino Almiro Mesturini, 86. Sepultado neste domingo (19), no Cemitério Público Municipal de Carlos Barbosa.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Domingo Antonio Mejias Contreras, 64. Sepultado neste domingo (19), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Iza Terezinha dos Santos, 72. Sepultada neste domingo (19), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Raquel Alves Graminho do Prado, 47. Cremação nesta segunda-feira (20), às 9h, no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- João Venancio de Miranda Filho, 51. Sepultado neste domingo (19), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- José de Borba Borges, 65. Cremado neste domingo (19).
- Luiz Candido Bernardes dos Santos, 86. Sepultado neste domingo (19), no Cemitério da Sociedade de Santa Lúcia da 9ª Légua.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Silvio Augusto Breda, 65. Cremado neste domingo (19).
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Jussara Mélo Nicoletti, 80. Sepultada neste domingo (19), no Cemitério do Pontão - Criúva.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Tiago de Andrade Pedroso (Tonhão), 26. Sepultado neste domingo (19), no Cemitério São Francisco.