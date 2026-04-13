Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 13/4

BENTO GONÇALVES
Capelas São José - (54) 3452-1660
- Abramo Dalla Costa, 90. Sepultado no sábado (11), no Cemitério Central de Bento Gonçalves.
- Deoclecio Pereira Pinto, 92. Sepultado no sábado (11), no Cemitério Parque Jardim do Vale.
- Juliana Stanilonski Raimundi, 55. Cremada neste domingo (12), no Memorial São José.
- Terezinha Cusin Colferai, 84. Sepultada neste domingo (12), no Cemitério do bairro Barracão, em Bento Gonçalves.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Nadia Stanki, 49. Cremada no domingo (12).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Claudino Zanol, 91. Sepultado no sábado (11), no Cemitério de Ana Rech, em Caxias do Sul.
- Cleide Helena Pescador de Lucena, 60. Sepultada no sábado (11), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua, em Caxias do Sul.
- João Genesio Drachler, 64. Cremado no sábado (11).
- João Carlos Doncato, 83. Sepultado no sábado (11), no Cemitério Público de Caxias do Sul.
- Maria Conceição dos Santos, 88. Sepultada no sábado (11), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua, em Caxias do Sul.
- Valmarina da Silva, 66 anos. Sepultada no sábado (11), no Cemitério Público de Caxias do Sul.
- Jurema de Oliveira Silva, 82. Sepultada no domingo (12), no Cemitério Municipal de Caseiros.
- Marivone Toss, 75. Sepultada no domingo (12), no Cemitério Público de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Hilario Darcy Ludke, 83. Sepultada no sábado (11), no Cemitério São José do Caí, em Nova Petrópolis.
- Alcides Waldemar Bolson, 80. Cremado no domingo (12).
- Valdeci Medeiros da Silva Prezzi, 82. Cremada no domingo (12).
- Ivani Maria Werner Cecchetti, 86. Sepultada no domingo (12), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
GARIBALDI
Funerária Nossa Senhora do Carmo (54) 3462-3209
- Tânia Loss, 65. Cremada neste domingo (12).
VACARIA
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- Alvina da Rosa Costa, 87. Sepultada no domingo (12), no Cemitério Municipal Santa Clara.