Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 9/4

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Elli Feiferberg Horbach, 87. Cremado nesta quarta-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Heitor Telles de Oliveira, 4. Sepultado nesta quarta-feira (8), no Cemitério Santos Anjos.
- Luiza Terezinha Oliveira Santos, 0. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério Público Municipal Placidina Vieira de Araújo.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Diva Virginia Menegotto Tregansin, 91. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério São Luis Sexta Légua.
- Maria da Rosa de Souza, 78. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério Santos Anjos.
- Maria Eva Xavier Pereira, 86. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério Santos Anjos.
- Ruy Italo Tessari, 87. Cremado nesta quarta-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Tiago Duarte da Rosa, 44. Sepultado nesta quarta-feira (8), no Cemitério Público Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Antonio Agustinho de Oliveira, 76. Sepultado nesta quarta-feira (8), no Cemitério Santa Clara.