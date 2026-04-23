Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 23/4

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Celia Zanelato Teixeira, 73. Sepultada nesta quarta-feira (22), no Cemitério Público Municipal.
- Helena Velho dos Santos, 83. Sepultada nesta quarta-feira (22), no Cemitério Público Municipall.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Dalila Borges da Silva, 93. Sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério Público Municipal de Jaquirana.
- Luis Rafael Evariste Acevedo, 31. Cremado nesta quinta-feira (23), no Memorial Crematório São José.
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Aracy Machado Sfoggia, 96. Sepultada nesta quarta-feira (22), no Cemitério Público Municipal.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Gregório Oliveira dos Santos, 83. Sepultado nesta quarta-feira (22), no Cemitério Público Municipal.
- Isolde Sachet, 75. Sepultada nesta quarta-feira (22), no Cemitério da Comunidade de Linha São João, em Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Gilmar Molon, 60. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério da Linha Cem.