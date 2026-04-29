Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 29/4

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Caetano Guilherme Valent, 92. Cremado nesta terça-feira (28), no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Eliane Frison, 56. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério Municipal de Água Santa.
- José Emílio Rodrigues de Campos, 84. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Vanusa Silva dos Santos, 53. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério Boca da Serra, em Bom Jesus.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Neiva Vizioli Decol, 65. Cremada nesta terça-feira (28), no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- David de Lemos Martins, 29. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério São Francisco.