Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 22/4

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Natalina Luiza Zanin Possamai, 73. Sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério de Nossa Senhora do Rosário em Cotiporã.
CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Adão Ari de Andrade, 88. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público Municipal.
- Daniel Rodrigues da Silva (Dani), 54. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público Municipal.
- Eva Aparecida Marne, 59. Sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério Público Municipal.
- José Pedro Veronez, 83. Cremado nesta terça-feira (21), no Memorial Crematório São José.
- Juarez Juraci Tomankievicz, 61. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público Municipal.
- Odair Teixeira, 73. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público Municipal.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Edson Andre Borges, 57. Cremado nesta terça-feira (21), no Memorial Crematório São José.
- Valmor da Silva, 64. Cremado nesta terça-feira (21), no Memorial Crematório São José.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Eduardo Noetzold, 21. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público Municipal.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Anibal Alves, 73. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público Municipal.