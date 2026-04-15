Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 15/4

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Jotilde Eufêmia Palhano, 62. Cremada nesta terça-feira (14), no Memorial Crematório São José.
- Julia Ferreira Borges, 19. Cremada nesta terça-feira (14), no Memorial Crematório São José.
- Juraci Correa dos Santos Filho, 58. Cremado nesta terça-feira (14), no Memorial Crematório São José.
- Luiz José De Lorenzo, 71. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Genecy Almeida da Silva, 75. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Helena da Costa de Lima, 76. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Dirlene Sisto das Neves, 67. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Parque.
- Duilio Francisco Martini, 88. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Genesio Hofmam da Silva, 80. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Parque.
- Marivone Colognese, 80. Cremada nesta terça-feira (14), no Memorial Crematório São José.
- Nair Maria Massochi, 89. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério da comunidade de Fazenda Souza.
- Vilma Pagnoncelli Salvador, 92. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Bernardo Senna de Souza, 78. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Santos Anjos.
- José Leandro Padilha de Souza, 58. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério São Luis Sexta Légua.