Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos de sábado 4/4

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Angelina Camini, 78. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Municipal - Bairro São Roque.
- Joana Fermino, 96. Cremação neste sábado (4), às 11h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Vismar Ramos de Campos, 56. Cremação no sábado (4), às 10h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Darci Silveira dos Santos, 63. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Santos Anjos.
- Doli Rodrigues da Rosa, 74. Sepultamento neste sábado (4), às 10h15, no Cemitério Santos Anjos.
- Fernando Antonio Perini, 72. Cremado nesta sexta-feira (3).
- Harry José Lain Junior, 68. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Sady Comerlato, 89. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério da Sociedade São Pedro e São Paulo.
- Zulmira Maria Pacheco, 81. Cremação neste sábado (4), às 10h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Andre Mugge Tomaz, 43. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério dos Santos Anjos.
- João Gilberto do Rosário, 61. Sepultamento neste sábado (4), às 14h, no Cemitério Público Municipal II - Rosário.
- Laura Maria da Silva, 74. Sepultamento neste sábado (4), às 10h30 no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Carlos Fernando Fontana, 72. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Urbano Erni Eberhardt, 91. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério da Comunidade de Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Odete Noemia Scirea, 75. Sepultamento neste sábado (4), às 10h, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- José Luiz Smaniotto (Sabiá), 71. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
- João Carlos Rigatto, 74. Sepultamento neste sábado (4), às 10h, no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Alcides José Peretti, 95. Sepultamento neste sábado (4), às 9h, no Cemitério Público Municipal de Garibaldi.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Maria Helena Dian Graeff (Marlene), 85. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- Geraldo Zamboni, 84. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério São Francisco.