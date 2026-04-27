Novos médicos são nomeados para atendimento no SUS em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul nomeou 29 médicos nesta segunda-feira (27) para atuação na rede pública, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os profissionais foram aprovados em concurso realizado pelo município no ano passado. O grupo tem até 45 dias para assumir as vagas que contemplam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme a secretaria, são dez médicos de Família e Comunidade, que atuarão em equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sete médicos clínicos e 12 especialistas. Os especialistas são dermatologista, gastroenterologista, ginecologista e obstetra, pediatra, neurologista, ortopedista e traumatologista e reumatologista.

A pasta informa também que foram chamados agentes administrativos, auxiliar de regulação, auxiliar de infraestrutura, auxiliar de saúde bucal, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos e técnicos em radiologia. As vagas foram abertas por conta de exonerações ou aposentadorias, conforme a comunicação da SMS.

Em edital anterior, a prefeitura havia nomeado 12 novos médicos a partir de concurso público. Contudo, conforme divulgado em fevereiro, apenas cinco assumiram as vagas: três pediatras e dois psiquiatras.