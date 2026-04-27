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Novos médicos são nomeados para atendimento no SUS em Caxias do Sul

De acordo com Secretaria Municipal da Saúde (SMS), são 12 especialistas, dez da família e comunidade para atuar em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e sete clínicos

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