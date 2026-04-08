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Novo semáforo é instalado em trecho impactado por obras na RS-122 em Caxias do Sul

De acordo com Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), equipamento estará no km 80 da rodovia, em frente à empresa Brinox

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