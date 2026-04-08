Novo semáforo é instalado em trecho impactado por obras na RS-122 em Caxias do Sul

Um novo semáforo entra em funcionamento nesta quinta-feira (9) na RS-122, em Caxias do Sul. O equipamento estará no km 80, em frente à empresa Brinox.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), a medida é tomada porque o trecho passou a registrar um tráfego maior após o início das obras na rodovia estadual. Assim, o equipamento deve oferecer mais segurança.

O principal impacto no trecho, de acordo com a pasta, são os desvios necessários para a construção do novo viaduto em Nossa Senhora da Saúde. Além disso, há o trabalho de duplicação de quase 11 quilômetros da RS-122, entre os km 69 e 80.

Bloqueios totais e temporários nesta quinta

Além da instalação do novo semáforo, os motoristas devem ter atenção a outro trecho da rodovia nesta quinta. De acordo com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), responsável pelas obras, serão realizadas interdições totais e temporárias entre os km 71,5 e 72,1, nas proximidades das empresas Hyva e Iveco Mattana.

As intervenções ocorrem das 10h às 16h, com bloqueios de curta duração, de até 10 minutos cada, para a realização de limpeza e remoção de material na faixa de domínio.

Obras na RS-122

As obras do pacote da CSG estão no trecho entre os km 69 e 80, que serão duplicados. Além da duplicação da extensão, são três construções previstas para aliviar gargalos identificados no trânsito do município:

Uma nova passagem inferior no km 71 para permitir fluidez no tráfego de bairros como Santa Fé e Cidade Nova. A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano.

A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano. A duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 74. A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões.

A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões. Um novo viaduto de acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva. O novo viaduto terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros. A previsão também é para até outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.

Atenção aos desvios

Na obra do km 71, há uma alteração no traçado da RS-122, mas não existe a necessidade de um desvio. Já na Ponte Seca o fluxo segue normalmente.

A única obra em que desvios são necessários é a do novo viaduto no Nossa Senhora da Saúde. Confira abaixo as orientações da CSG para o tráfego na região dos pavilhões da Festa da Uva: