Novo posto da Brigada Militar na UCS, em Caxias, será inaugurado nesta quarta-feira

Espaço possui área total de 114,9 metros quadrados e foi cedido à polícia após a celebração de um contrato de comodato. Bruno Zulian / Divulgação

O novo posto da Brigada Militar (BM) na UCS, em Caxias do Sul, será inaugurado oficialmente nesta quarta-feira (15), às 14h. O imóvel do Bloco 54, próximo ao zoológico, recebeu a instalação de uma fração do 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM), nomeada como 4º pelotão. O foco será o atendimento de ocorrências na Zona Leste.

De acordo com a BM, a unidade terá finalidade operacional, sob comando de um 1° tenente, e contará com efetivo e frota veicular específica. Embora a prioridade seja os chamados em bairros como Cruzeiro, Bela Vista e o próprio Petrópolis, onde fica a universidade, os oficiais do pelotão poderão eventualmente ser despachados para atendimentos no Centro, por exemplo.

O espaço tem uma área total de 114,9 metros quadrados e foi cedido à polícia após a celebração de um contrato de comodato (empréstimo gratuito) com a Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). A parceria terá duração inicial de cinco anos.

A reitoria da UCS detalha que o Bloco 54 tem estrutura construída semelhante a de uma casa, com 90 metros quadrados e um pavimento, e recentemente estava em desuso. O local foi adaptado para a parceria com a BM, de onde partiu a iniciativa.

Essa será a única fração de tropa do 12° BPM colocada na UCS — o posto de cavalaria da BM na instituição de ensino é pertencente ao 4° Regimento de Polícia Montada (RPMon).

Como a cidade está dividida

O cidadão que aciona o 190 tem o mesmo atendimento da BM em qualquer lugar, mas internamente a atuação do batalhão de Caxias é estruturada da seguinte forma: