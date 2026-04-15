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Novo posto da Brigada Militar na UCS, em Caxias, será inaugurado nesta quarta-feira

Bloco 54, próximo ao zoológico, recebeu a instalação de uma fração do 12° BPM, nomeada como 4º pelotão. O foco será o atendimento de ocorrências na Zona Leste

Luca Roth

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