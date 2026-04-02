Novo desvio para construção do viaduto na RS-122 entra em operação nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Com o avanço das obras de execução de um viaduto na RS-122, no contorno norte de Caxias do Sul, a rodovia estadual contará com novos bloqueios a partir desta quinta-feira (2). As informações foram confirmadas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra a estrada e é responsável pelos trabalhos.
As alterações ocorrem no km 78, no viaduto Nossa Senhora da Saúde. Com a liberação do desvio, o tráfego passa a operar em nova configuração no local, exigindo atenção redobrada dos motoristas quanto à sinalização implantada.
Confira as principais orientações de tráfego:
- Sentido ERS-122 → Pavilhões da Festa da Uva: acesso pela alça em desvio até a Rua Ludovico Cavinato;
- Bairro Nossa Senhora da Saúde → Pavilhões: seguir pela ERS-122 sentido Farroupilha até o retorno na Brasdiesel e acessar a alça para a Rua Ludovico Cavinato;
- Pavilhões → RS-122 / Flores da Cunha: utilizar as ruas Âbramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo até acessar a rodovia;
- Pavilhões → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pelas ruas Âbramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo, acessando a ERS-122 e, na sequência, a alça para o bairro;
- Bairro Nossa Senhora da Saúde → Flores da Cunha / km 78 e 81: acessar a Rua Ludovico Cavinato até a Estrada Municipal Vicente Menezes, com saída na ERS-122 no km 81;
- Flores da Cunha → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pela ERS-122 e acessar a alça junto à obra do viaduto.