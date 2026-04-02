Novo desvio para construção do viaduto na RS-122 entra em operação nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

As mudanças ocorrem na área do Nossa Senhora da Saúde, no contorno norte da cidade.

Com o avanço das obras de execução de um viaduto na RS-122, no contorno norte de Caxias do Sul, a rodovia estadual contará com novos bloqueios a partir desta quinta-feira (2). As informações foram confirmadas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra a estrada e é responsável pelos trabalhos.