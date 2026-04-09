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Novas formas de pagamento reduzem para 70 o número de cobradores no transporte público de Caxias do Sul

Visate contratou o último profissional para a função no ano de 2019. Concessionária diz tratar o tema internamente e que realoca funcionários para novas funções. A empresa chegou a ter 653 cobradores no ano de 2011

Pedro Zanrosso

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