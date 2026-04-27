"Não vai repercutir absolutamente em nada nos serviços que a Codeca presta em Caxias", garante diretor-presidente da companhia, sobre déficit de R$ 10,7 milhões

Sede da Codeca em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

O balanço de 2025 da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) registrou um déficit de cerca de R$ 10,7 milhões. Conforme os dados do Relatório da Administração, divulgados pela empresa na quinta-feira passada (23), situações como o atraso no pagamento dos serviços prestados à prefeitura influenciaram no desempenho do ano passado.

Conforme o balanço, a receita operacional líquida da companhia totalizou R$ 211.987.487,00, enquanto as despesas alcançaram R$ 222.770.564,00, o que resultou no déficit. Além disso, a empresa está com um patrimônio líquido negativo de R$ 10,95 milhões. Em 2025, a Codeca completou 50 anos.

O diretor-presidente da Codeca, Milton Balbinot, garante que o balanço não impacta no trabalho prestado pela companhia ao município. Além da coleta de lixo, a empresa é responsável por serviços como capina, varrição, pavimentações, alimentação e limpeza de escolas municipais, entre outros.

— Não vai repercutir absolutamente em nada nos serviços que a Codeca presta para a população em Caxias. O nosso objetivo é manter a qualidade do serviço — garantiu Balbinot.

São cerca de 1,6 mil funcionários, o que inclui as merendeiras e merendeiros e auxiliares de limpeza nas instituições de ensino. A partir de plano de reestruturação, novos formatos são estudados e testados buscando o aumento de produtividade, com a manutenção das equipes que realizam os serviços. Um dos casos é a nova roteirização para a coleta orgânica, que pode entrar em operação a partir do segundo semestre.

Em linhas gerais, a medida tem como objetivo uma maior precisão logística na coleta, o que poderia reduzir os custos, como os de combustível. A expectativa é de redução de cerca de 28 quilômetros por cronograma de coleta com o novo sistema, ao mesmo tempo em que ela seria padronizada em pelo menos três vezes por semana na área urbana.

— No momento, estamos mantendo o que temos. Aproveitar o máximo dos nossos funcionários. Vamos fazer o máximo com o mínimo para manter o atendimento para a nossa população — afirmou o diretor-presidente.

Secretário fala em fluxo interno

O secretário municipal de Gestão e Finanças, Micael Meurer, explica que existe um fluxo interno para o pagamento dos serviços da Codeca. Como a empresa atua para diferentes pastas da prefeitura, as notas são emitidas para as secretarias. Depois, são encaminhados documentos para a Gestão e Finanças, que fica responsável pelo pagamento.

— Sempre temos serviços que precisam ser pagos para a companhia, porque ela não para. Por exemplo, a empresa fez a coleta do lixo e o contrato relativo a março será pago agora, até o final de abril. Essas contas sempre temos para pagar — detalhou o secretário.

O contrato para a coleta de lixo é com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Já o da limpeza urbana fica com a pasta de Gestão Urbana.

Meurer destacou que, mesmo que possa ocorrer alguma demora em pagamentos para alguns serviços, não existe a falta de pagamento. O secretário citou também que a prefeitura geralmente tem um prazo para realizar os repasses e que cada situação deve ser avaliada no caso de existir uma demora na transferência do recurso.

— São situações que a gente teria que avaliar na particularidade. Agora, a Codeca é uma companhia que basicamente presta serviços para o município. E o município, pela falta de recursos livres, está tendo que reavaliar os contratos que faz, inclusive os contratos da companhia. Estamos fazendo essa aferição. Não é ideia do município atrasar o pagamento porque os serviços que ela presta relacionados à coleta de lixo e até à limpeza urbana são considerados essenciais. Mas, os contratos vão ter que ser reavaliados — concluiu.

Na sociedade mista da Codeca, a prefeitura de Caxias é a acionista majoritária.

O que explica o déficit de R$ 10,7 milhões no balanço

Um dos principais motivos para o déficit de 2025 no balanço da Codeca, conforme o comunicado da empresa, foi o atraso nos pagamentos da prefeitura. Como explica Balbinot, o atraso gera impactos no fluxo de caixa da companhia.

Milton Balbinot, presidente da Codeca, na Câmara de Vereadores. Luan Hagge / Divulgação

Os valores devidos pela prefeitura são pelos serviços prestados a recursos livres, como na limpeza urbana, no departamento de construção civil e na gestão dos resíduos. As cobranças são mensais. Na prática, o recebimento atrasado dos recursos faz com que a empresa busque outras alternativas para conseguir pagar os custos operacionais e as despesas. As medidas, geralmente, fazem a conta aumentar, uma vez que podem envolver juros. É como uma bola de neve.

Conforme o relatório do balanço da companhia caxiense, os empréstimos e financiamentos aumentaram em 25%, enquanto as despesas financeiras tiveram acréscimo de 170% no ano passado.

— Primeiro, não podemos comparar simplesmente aquela última linha, que diz resultado final. Por quê? Em 2024 foi lançado um crédito de R$ 7 milhões e pouco de recuperação de impostos. Esses R$ 7 milhões entraram como contra-resultado. Ou seja, reduzindo o prejuízo ou aumentando o lucro. Em 2025, tivemos também R$ 2,6 milhões de pagamentos de ações judiciais. Esse valor deveria ter sido lançado em 2024, com previsão para 2025. Em 2025 teria ocorrido isso, mas já teria a previsão. Além disso, tivemos R$ 6,5 milhões de juros de empréstimo — explicou Balbinot.

Empréstimos também foram adquiridos em 2024 e 2025 para o pagamento do 13º salário aos funcionários.

Em 2024, o resultado do balanço da Codeca foi de lucro de cerca de R$ 1,6 milhão. Conforme o diretor-presidente, o valor recuperado na Justiça por meio de um processo de 2009 poderá ser utilizado neste ano.

Balbinot justificou que outra situação identificada foi que a companhia vinha parcelando o pagamento de impostos, o que gerou R$ 2,8 milhões de juros e multas no primeiro semestre de 2025. Segundo ele, a partir do plano de reestruturação, essa alternativa deixou de ser utilizada em julho do ano passado.

Juntas, essas despesas somaram quase R$ 11 milhões. A maior fatia desse montante, os R$ 6,5 milhões de juros de empréstimos, se referem a um financiamento junto ao Badesul. O dinheiro foi utilizado para a renovação de frota, com a compra de 54 veículos e equipamentos. Entre eles, 10 novos caminhões para a coleta de lixo.

— Em 2024, com o aval da prefeitura, a Codeca fez um financiamento de R$ 30 milhões para esses investimentos. Era necessário? Com certeza. Se eu estivesse aqui teria feito a mesma coisa. Só que, em 2025, começaram a entrar os juros — comentou Balbinot.

Os últimos anos da Codeca

Balbinot, que foi também secretário de Gestão e Finanças no governo Adiló, assumiu a companhia em junho do ano passado, substituindo Maria de Lourdes Fagherazzi. A ex-presidente estava no cargo desde março de 2022.

Antes do déficit deste ano, a Codeca teve uma série de oito anos com resultados negativos. Ela foi interrompida em 2023. O lucro obtido naquele ano foi de R$ 862.467. Depois, em 2024, houve um registro de R$ 1.650.180.

2016 : déficit de R$ 92.297

: déficit 2017 : déficit de R$ 7.301.3030

: déficit 2018 : déficit de R$ 988.251

: déficit 2019 : déficit de R$ 14.110.756

: déficit 2020 : déficit de R$ 6.729.677

: déficit 2021 : déficit de R$ 6.196.772

: déficit 2022 : déficit de R$ 2.500.984

: déficit 2023 : lucro de R$ 862.467

: lucro 2024 : lucro de R$ 1.650.180

: lucro 2025: déficit de R$ 10.783.077

Auditoria apontou dúvida

No balanço divulgado no Diário Oficial do município há um relatório de uma auditoria independente, assinada pelo contador e auditor independente Sandro Bittencourt, da Vision Auditoria, de Santa Maria.

A partir dos dados analisados, o relatório apontou que o conjunto de fatores "indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia".

O Conselho Fiscal da companhia confirmou, em parecer, os números apontados nos balanços e a situação indicada pela auditoria.

Indicadores criam expectativa

Desde o segundo semestre do ano passado, a direção da Codeca afirma que está em andamento um plano de reestruturação. Elaborado com a participação de diretores, gerentes e supervisores, ele traz medidas como o controle mais rigoroso dos gastos, a racionalização das operações e a definição de metas de desempenho.

Já com ações do plano, o balanço registrou uma redução de R$ 1,7 milhão no déficit da empresa no período — o que foi destacado pelo diretor-presidente. Algumas ações práticas, como listou Balbinot, foram a redução de horas extras em 60%, o corte de cargos comissionados (CCs), a busca por mais fornecedores e a negociação por melhores preços.

Ao mesmo tempo, o diretor-presidente afirmou que foi observado um aumento de 20% na produtividade nos serviços prestados. Atualmente, a Codeca também atua nas obras dos novos acessos aos bairros Planalto e Desvio Rizzo.

— O item que mais nos ajuda é o aumento da produtividade e a redução de custos — destacou Balbinot.