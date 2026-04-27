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"Não vai repercutir absolutamente em nada nos serviços que a Codeca presta em Caxias", garante diretor-presidente da companhia, sobre déficit de R$ 10,7 milhões

Principal motivo para o prejuízo em 2025, conforme comunicado da empresa pública, é o atraso nos pagamentos por parte da prefeitura pelos serviços prestados

Bruno Tomé

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