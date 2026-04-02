Mulher fica ferida em colisão envolvendo carro e caminhão na RS-122, em Caxias do Sul

Um mulher de 54 anos, condutora de um Fiat Palio, ficou ferida após uma colisão contra um caminhão Man/TGX 28.440 que tracionava um semirreboque. O acidente foi na noite de quarta-feira (1) na RS-122, em Caxias do Sul.
Segundo nota do Comando Rodoviário da Brigada Miliar (CRBM), o caminhão fazia o sentido Caxias-Litoral quando ocorreu a colisão frontal com o veículo de passeio.
Com o impacto, a condutora do automóvel, que é moradora de Caxias do Sul, ficou ferida. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Pompéia para atendimento médico.