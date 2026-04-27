Mulher é resgatada das ferragens após acidente na RS-122, em Ipê

Carro teria colidido com um barranco. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) Antônio Prado / Divulgação

Uma mulher ficou ferida em uma saída de pista na RS-122, em Ipê, na Serra, na manhã desta segunda-feira (27). O acidente aconteceu no km 158, por volta das 8h40min.

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A vítima ficou presa nas ferragens e foi removida em operação de desencarceramento efetuada por bombeiros de Antônio Prado e de Vacaria. Consciente, ela foi encaminhada pelo Samu ao hospital. O estado de saúde da mulher foi considerado estável pelas equipes de resgate.

Vítima ficou presa nas ferragens e foi removida em operação de desencarceramento. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Conforme os bombeiros de Vacaria, o carro teria saído da pista e colidido com um barranco. Não havia outros ocupantes.