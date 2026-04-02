Mulher é presa suspeita de incendiar quarto do companheiro em Caxias do Sul

Uma mulher de 33 anos, suspeita de ter ateado fogo na casa do companheiro, foi presa pela Brigada Militar na tarde desta quinta-feira (2). O caso aconteceu no bairro Esplanada, em Caxias do Sul.
Assim que chegaram ao local, os policiais encontraram os bombeiros atuando no combate às chamas e o Samu atendendo a suspeita.
Conforme a polícia o homem não estava na residência quando o crime aconteceu.
Durante o atendimento a mulher teria afirmado que espalhou gasolina no quarto do companheiro e ateado fogo. Após atendimento médico, ela foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia de polícia, onde o caso foi registrado.