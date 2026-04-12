Mulher é atropelada na RSC-453, em Farroupilha 

Uma mulher, sem idade informada, ficou ferida após ser atropelada por um veículo Gol na manhã deste domingo (12), na RSC-453, em Farroupilha.

Conforme as informações do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, o acidente ocorreu no km 119 da rodovia, por volta das 8h. O veículo trafegava no sentido Farroupilha - Bento Gonçalves quando a vítima teria tentado atravessar a pista, ocorrendo o atropelamento.