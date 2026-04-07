Movimentos estudantis promovem curso pré-vestibular gratuito para estudantes de Caxias do Sul 

Movimentos estudantis de Caxias do Sul lançaram mais uma edição do "Cursinho Pré-Vestibular Popular Caxias". São 40 vagas para estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais e baixa renda. A atividade é gratuita e também conta com auxílio financeiro para participantes. As inscrição vão até 23 de abril.
Promovido pelas entidades União da Juventude Socialista (UJS), o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região, o DCE UCS (Diretório Central dos Estudantes) e a APG UCS (Associação de Pós-Graduandos), o projeto tem aulas voltadas para preparação de estudantes para o Enem e vestibulares.
O cursinho está ofertando 40 vagas, incluindo bolsas de estudo remuneradas. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de abril atráves de formulário online e do envio de uma breve carta de apresentação. Não há taxa de inscrição.
O processo seletivo também incluirá a possibilidade de entrevista presencial ou online conduzida pela coordenação. A prioridade será dada a candidatos com trajetórias em escolas públicas e que pertençam a grupos socialmente vulnerabilizados.
As aulas devem se iniciar no dia 27 de abril, de segunda a sexta-feira, das 18h30min às 22h, no Auditório da Universidade do Metalúrgico, nas dependências do Sindicato dos Metalúrgicos, no centro de Caxias do Sul. Aos sábados, o projeto prevê plantões de dúvidas e atividades extras obrigatórias conforme demanda do edital. Para manter a vaga, o estudante deve cumprir a frequência mínima de 75%.
Quem pode participar?
O projeto é destinado prioritariamente a:
- Alunos do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas.
- Egressos da rede pública ou da EJA (Educação de Jovens e Adultos).
- Estudantes de baixa renda ou bolsistas integrais da rede privada.
Serviço
- O quê: Cursinho Popular Caxias 2026.
- Inscrições: Até 23 de abril, pelo link. Não há nenhum custo.
- Local das aulas: Rua Bento Gonçalves, 1.513, centro de Caxias do Sul (Sindicato dos Metalúrgicos).
- Mais informações: Instagram @cursinhopopularcxs