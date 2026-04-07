Movimentos estudantis promovem curso pré-vestibular gratuito para estudantes de Caxias do Sul 

O cursinho está ofertando 40 vagas, incluindo bolsas de estudo remuneradas. J.P / adobe.stock.com

Movimentos estudantis de Caxias do Sul lançaram mais uma edição do "Cursinho Pré-Vestibular Popular Caxias". São 40 vagas para estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais e baixa renda. A atividade é gratuita e também conta com auxílio financeiro para participantes. As inscrição vão até 23 de abril.

Promovido pelas entidades União da Juventude Socialista (UJS), o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região, o DCE UCS (Diretório Central dos Estudantes) e a APG UCS (Associação de Pós-Graduandos), o projeto tem aulas voltadas para preparação de estudantes para o Enem e vestibulares.

O cursinho está ofertando 40 vagas, incluindo bolsas de estudo remuneradas. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de abril atráves de formulário online e do envio de uma breve carta de apresentação. Não há taxa de inscrição.

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O processo seletivo também incluirá a possibilidade de entrevista presencial ou online conduzida pela coordenação. A prioridade será dada a candidatos com trajetórias em escolas públicas e que pertençam a grupos socialmente vulnerabilizados.

As aulas devem se iniciar no dia 27 de abril, de segunda a sexta-feira, das 18h30min às 22h, no Auditório da Universidade do Metalúrgico, nas dependências do Sindicato dos Metalúrgicos, no centro de Caxias do Sul. Aos sábados, o projeto prevê plantões de dúvidas e atividades extras obrigatórias conforme demanda do edital. Para manter a vaga, o estudante deve cumprir a frequência mínima de 75%.

Quem pode participar?

O projeto é destinado prioritariamente a:

Alunos do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas.

Egressos da rede pública ou da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Estudantes de baixa renda ou bolsistas integrais da rede privada.

Serviço