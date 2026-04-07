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Movimentos estudantis promovem curso pré-vestibular gratuito para estudantes de Caxias do Sul 

O projeto é voltado para alunos do Ensino Médio das escolas estaduais e baixa renda. São 40 vagas e as inscrições vão até o dia 23 de abril. Veja como participar

Renata Oliveira Silva

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