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Motoristas e usuários criticam decisão de extinção do táxi-lotação em Caxias do Sul e cobram diálogo com prefeitura

Representantes acompanharam o debate sobre o tema na sessão da Câmara de Vereadores nesta quinta-feira

Pablo Ribeiro

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