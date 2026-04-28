Motorista morre após tombamento de caminhão na RS-453, em Garibaldi

O motorista de um caminhão morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta terça-feira (28) na RS-453, em Garibaldi.

De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv-BM), o acidente ocorreu por volta de 1h30min, no km 87 da rodovia. O acidente envolveu um caminhão modelo Volvo/VM, com placas de Carlos Barbosa, que trafegava no sentido Carlos Barbosa – Boa Vista do Sul.

Conforme o registro, em um trecho reto da via, o veículo saiu à direita da pista e tombou. O condutor morreu no local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.