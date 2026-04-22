Motorista é preso com 45 quilos de maconha na BR-116, em Vacaria

Agentes encontraram a carga no porta-malas do veículo. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso transportando 44,8kg de maconha na BR-116, em Vacaria, na tarde desta terça-feira (21). Ele dirigia um Fiat Uno, com placas de Palhoça (SC), e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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Os agentes encontraram a carga no porta-malas do veículo. A droga estava embalada em tabletes e armazenada dentro de um saco de lixo.