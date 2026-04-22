Motorista é preso com 45 quilos de maconha na BR-116, em Vacaria

Um homem de 32 anos foi preso transportando 44,8kg de maconha na BR-116, em Vacaria, na tarde desta terça-feira (21). Ele dirigia um Fiat Uno, com placas de Palhoça (SC), e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Os agentes encontraram a carga no porta-malas do veículo. A droga estava embalada em tabletes e armazenada dentro de um saco de lixo.
De acordo com a PRF, o suspeito estava com a carteira nacional de habilitação (CNH) suspensa. Ele foi encaminhado, junto do material apreendido, para a delegacia.