Geral

Tráfico de drogas
Notícia

Motorista é preso com 45 quilos de maconha na BR-116, em Vacaria

Suspeito dirigia um Fiat Uno, com placas de Palhoça (SC), e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS