Motociclista fica com a cabeça presa após colidir contra cerca em Nova Petrópolis

Vítima ficou presa na cerca após colisão. Populares cortaram as grades com alicate. Corpo de Bombeiros Voluntário de Nova Petrópolis / Divulgação

Um homem, vítima de acidente de trânsito, foi resgatado por populares após ficar com a cabeça presa em uma cerca. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), em Nova Petrópolis.

Conforme os bombeiros voluntários, o homem seguia em uma motocicleta na Estrada Vicente Prieto, no sentido bairro Pinhal Alto-Centro.

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No percurso, acabou saindo da pista e colidindo contra uma cerca, onde ficou preso pela cabeça. Populares que estavam próximos cortaram as grades com uma alicate e soltaram o homem.

Quando os bombeiros chegaram, ele estava sendo atendido pelo Samu, que o encaminhou para atendimento médico.







