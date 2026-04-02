Morre motociclista que se envolveu em acidente com caminhonete em Ipê

O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) confirmou a morte de Éber Silveira da Silva, 36 anos, que havia ficado gravemente ferido após um acidente na RS-122, em Ipê, na manhã desta quinta-feira (2). A colisão envolveu a motocicleta Honda 160 que ele conduzia com uma Chevrolet D20.
O acidente aconteceu por volta das 6h no km 128 da rodovia estadual. Uma mulher que estava na carona também ficou ferida.
Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital São José, em Antônio Prado. A mulher foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao atendimento médico.
Os ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.
A via permaneceu totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência. Após, a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) assumiu o controle do tráfego até a chegada do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).
O velório de Silva ocorre na Capela Funerária Anziliero, em Ipê. O sepultamento será na sexta-feira (3), no Cemitério Municipal de Ipê. A missa de despedida está marcada para 9h.