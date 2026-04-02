Morre motociclista que se envolveu em acidente com caminhonete em Ipê

Ele era o condutor da motocicleta. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros Antonio Prado (SCAB AP) / Divulgação

O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) confirmou a morte de Éber Silveira da Silva, 36 anos, que havia ficado gravemente ferido após um acidente na RS-122, em Ipê, na manhã desta quinta-feira (2). A colisão envolveu a motocicleta Honda 160 que ele conduzia com uma Chevrolet D20.

O acidente aconteceu por volta das 6h no km 128 da rodovia estadual. Uma mulher que estava na carona também ficou ferida.

Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital São José, em Antônio Prado. A mulher foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao atendimento médico.

Os ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.

A via permaneceu totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência. Após, a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) assumiu o controle do tráfego até a chegada do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).