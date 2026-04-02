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Morre motociclista que se envolveu em acidente com caminhonete em Ipê

Colisão foi no km 128 da RS-122 por volta das 6h desta quinta-feira. Uma mulher também foi encaminhada em estado grave ao hospital de Antônio Prado

Marcos Cardoso

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