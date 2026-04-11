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Notícia

Morre homem resgatado após cair de penhasco no interior de São Marcos 

A vítima será sepultada na tarde deste sábado (11) no Cemitério Público Municipal de Flores da Cunha. Ele estava desaparecido desde a última segunda e foi encontrado pelos bombeiros na sexta, com múltiplos ferimentos 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS