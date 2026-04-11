Morre homem resgatado após cair de penhasco no interior de São Marcos 

Ocorre neste sábado (11) o sepultamento de Wolmar Remboski, 55 anos, que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em estado crítico após sofrer um acidente no interior de São Marcos. A morte em decorrência dos ferimentos foi confirmada pelos bombeiros.

Remboski estava desaparecido desde segunda-feira (6), conforme registro feito por familiares na Polícia Civil, em Flores da Cunha, e foi encontrado na sexta-feira (10). Ele dirigia um veículo que saiu da pista e caiu em um penhasco, a cerca de 70 metros abaixo do nível da estrada, em uma área de difícil acesso e com vegetação densa, na localidade de Linha Santo Henrique.

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Para chegar até a vítima, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em altura, com rapel. O homem foi encontrado dentro do carro, ainda com sinais vitais, mas com múltiplos ferimentos. Após a retirada, ele foi encaminhado para atendimento pelo Samu.