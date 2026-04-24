Morre, aos 87 anos, frei Romoaldo José Breda, que atuou em cidades da Serra

Frei Breda ingressou na vida religiosa em 1956. Província dos Capuchinhos do RS / Divulgação

Morreu, nesta quinta-feira (23), aos 87 anos, frei Romoaldo José Breda. Ele estava internado no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, para tratamento de pneumonia e outros problemas de saúde. Nos últimos anos, residia na Casa São Frei Pio, junto ao convento Imaculada Conceição.

O velório ocorre na capela da Casa São Frei Pio. A missa de despedida será celebrada às 14h. Em seguida, o sepultamento será no Memorial dos Capuchinhos, em Caxias do Sul.

Natural de União da Serra, frei Breda cresceu em Jacutinga. Era filho de Fernando Alberto Breda e Angela Boreli Breda e tinha 12 irmãos.

Ingressou na vida religiosa em 1956, com o noviciado em Flores da Cunha. Estudou Filosofia em Ijuí e Teologia em Porto Alegre. Foi ordenado sacerdote em1965.

Ao longo da trajetória, teve atuação em diferentes cidades da Serra, com passagens por Vacaria, Caxias do Sul e Garibaldi, além de Marau, no norte do Estado. Também realizou estágio de especialização em eletrônica na Itália, em 1971, com bolsa de estudos na emissora RAI, em Roma.

Frei Breda dedicou grande parte da vida ao suporte técnico das emissoras de rádio mantidas pela Província dos Capuchinhos no Rio Grande do Sul. Atuou na implantação e manutenção das estruturas.

Além do trabalho técnico, também exerceu funções pastorais. Entre 2001 e 2021, em períodos alternados, foi vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Tramandaí.