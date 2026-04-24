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Morre, aos 87 anos, frei Romoaldo José Breda, que atuou em cidades da Serra

Religioso capuchinho viveu em Caxias do Sul, Vacaria e Garibaldi e dedicou décadas ao suporte técnico de emissoras de rádio

Pablo Ribeiro

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