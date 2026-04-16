Geral

Luto
Notícia

Morre, aos 85 anos, fundador e sócio mais antigo do Senalba Caxias do Sul

Edevy Ferreira de Aguiar será sepultado às 14h30min desta quinta-feira no Cemitério Parque

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS