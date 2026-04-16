Morre, aos 85 anos, fundador e sócio mais antigo do Senalba Caxias do Sul

Aguiar possuía a carteira número 001 da entidade. Tais Griguol / Divulgação

Morreu nesta terça-feira (14), aos 85 anos, Edevy Ferreira de Aguiar, sócio mais antigo e um dos fundadores do Sindicato dos Empregados em Entidades, Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de Caxias do Sul (Senalba). Ele possuía a carteira número 001 da entidade e seguia como associado e contribuinte.

O velório ocorre na Sala C das Capelas São Francisco. O sepultamento está marcado para as 14h30min desta quinta-feira (16), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.

Aguiar participou da criação do sindicato e ocupou diferentes cargos na diretoria ao longo dos anos. Também integrou o conselho fiscal. Segundo o Senalba, ele permaneceu ativo nas diretorias até 2023, quando deixou as funções por questões de saúde.

Em nota, o sindicato informou que Aguiar atuou na consolidação da entidade, incluindo o período em que o Senalba ainda não tinha sede em Caxias do Sul. Conforme o texto, ele realizava deslocamentos até Porto Alegre para encaminhar fichas de associados.

Em 2019, quando o sindicato completou 25 anos, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul prestou homenagem à entidade, e Aguiar recebeu uma placa pelos serviços prestados. O Senalba destacou que a trajetória do fundador permanece vinculada à história da instituição, que atualmente soma mais de três décadas de atuação.

Confira a nota da entidade:

"Hoje nos despedimos de um grande homem, um verdadeiro pilar da nossa história.

O sócio fundador do SENALBA Caxias do Sul, Edevy Ferreira de Aguiar, parte deixando um legado que jamais será esquecido. Foi olhar “lá de cima” a entidade que ajudou a construir com tanto esforço, dedicação e coragem. Presente nas diretorias até 2023, quando sua saúde já não permitia mais sua participação ativa, seu Edevy nunca deixou de acreditar no sonho de um sindicato forte e representativo em Caxias do Sul.

Em tempos em que o SENALBA ainda não tinha sede, ele percorria o trajeto entre Caxias do Sul e Porto Alegre para levar fichas de sócios — no dia de folga. Era mais do que compromisso: era missão.

Sua luta fez a diferença. Hoje, ao completarmos 32 anos de existência, carregamos em nossa trajetória a marca do seu esforço e da sua visão.

Obrigado, seu Edevy, por nos ensinar sobre luta, esperança e compromisso coletivo. Por ajudar a transformar um sonho em realidade.

Seu legado viverá em cada conquista da nossa entidade.

Vá com Deus."











