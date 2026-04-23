Moradores protestam contra retirada de semáforo em projeto de duplicação da RS-122, em Caxias do Sul. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Moradores da região do bairro Monte Bérico, em Caxias do Sul, realizaram uma manifestação contra a retirada do conjunto de semáforos no km 75 da RS-122 na manhã desta quinta-feira (23). A retirada faz parte do projeto de duplicação da rodovia estadual, anunciado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), empresa que administra o trecho.

Com cartazes que dizem “duplicação com semáforo” e “segurança na travessia com semáforo”, os moradores pediram que o conjunto não seja removido no projeto de duplicação da rodovia. Por volta das 7h houve o primeiro bloqueio total da rodovia. Por 10 minutos o trânsito ficou bloqueado em ambos os sentidos. Um segundo bloqueio foi às 7h30min. O protesto se encerrou antes das 8h.

A preocupação da comunidade é que voltem a ser registrados acidentes graves no ponto com a implantação da rótula alongada prevista no projeto. Moradores como Nádia Mendes afirmam que não foram consultado pela CSG sobre a mudança.

— A sinaleira é uma conquista de 2012, quando o Ministério Público determinou a colocação dela, antes dessa data houve vários acidentes, inclusive com mortes.

O empresário Moacir Marchioro, também morador de Monte Bérico, afirma que não são contrários à duplicação, mas que querem que o semáforo permaneça:

— Não queremos que se torne uma rodovia da morte, como foi no passado. Nossa preocupação é muito grande por questão de segurança, pelas famílias, porque é um bairro que está se desenvolvendo, crescendo com indústrias, condomínios e a tendência é aumentar cada vez mais.

Com o projeto de duplicação, a rodovia receberia uma rótula alongada. O dispositivo elimina o cruzamento direto da rodovia. Para quem quiser circular entre Monte Bérico e o bairro Santa Lúcia, por exemplo, é preciso acessar o leito da rodovia e fazer um retorno mais à frente. É um modelo semelhante ao existente no entroncamento da RS-453 com a BR-470, em Garibaldi.

A manifestação foi acompanhada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e por uma equipe da CSG.

Os moradores também devem ter um espaço dê manifestação na manhã desta quinta na Câmara de Vereadores. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Durante a manhã, os moradores do bairro estiveram na Câmara de Vereadores, onde tiveram espaço de manifestação.

Por meio de nota (confira na integra abaixo), a CSG se manifestou dizendo que a instalação da rótula alongada "não comporta a instalação de equipamentos semafóricos, em razão de sua natureza conceitual", além disso, afirmou que será feita uma passarela para travessia de pedestres.

O que diz a CSG

A CSG informa que executará as obras de duplicação da ERS-122 entre os km 69 e 80, no chamado Contorno Norte de Caxias do Sul, conforme o projeto executivo aprovado pelo Poder Concedente. O projeto executivo, além de respeitar as limitações do Contrato de Concessão, é certificado por verificador independente, o qual atesta a aderência a todas as normas pertinentes de engenharia.

Especificamente, a solução adotada para o km 75 da ERS-122 (bairro Monte Bérico) é composta por uma rotatória do tipo alongada, a qual permite todos os movimentos de cruzamento de veículos com segurança. Tal dispositivo não comporta a instalação de equipamentos semafóricos, em razão de sua natureza conceitual. No mesmo local, será implantada uma passarela que permitirá a devida segurança aos pedestres.

A CSG, seja por obrigação contratual ou por sua responsabilidade social, está sempre monitorando as rodovias que opera e não tem qualquer intenção de piorar as condições atuais de segurança. Assim, está comprometida em avaliar as futuras condições de segurança após a conclusão das obras em andamento e em realizar quaisquer ajustes que eventualmente se mostrem necessários.