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Moradores protestam contra retirada de semáforo em projeto de duplicação da RS-122, em Caxias do Sul

Manifestação organizada pela comunidade teve início por volta das 7h e se encerrou antes das 8h no km 75 da rodovia estadual

Marcos Cardoso

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