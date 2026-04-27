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Moradores da Serra, padrasto e enteada morrem após caminhão cair em represa às margens da BR-116, no Paraná

Homem acabou desaparecendo na água ao procurar pela enteada. Mãe da menina foi encaminhada para atendimento em hospital, mas não corre risco de morte

Tamires Piccoli

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