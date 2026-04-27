Moradores da Serra, padrasto e enteada morrem após caminhão cair em represa às margens da BR-116, no Paraná

Corpo de Bombeiros Militar do Paraná localizou os corpos do homem e da criança na represa Capivari. Corpo de Bombeiros Militar do Paraná / Divulgação

Um homem de 25 anos e uma menina de quatro, moradores de Serafina Corrêa, na Serra gaúcha, morreram após um caminhão cair em uma represa na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (27), no km 42 da rodovia.

As vítimas eram padrasto e enteada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Lucas Kazimirski da Silva dirigia um caminhão carregado com 4,5 toneladas de tinta quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu na represa Capivari, ficando submerso.

Silva conseguiu sair da cabine junto com a companheira, Bruna Milesi, mãe da menina, Ana Clara Milesi da Rosa. A criança, no entanto, ficou presa no veículo e afundou com o caminhão. O homem retornou à água na tentativa de resgatá-la, mas também desapareceu.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná localizou o corpo da menina ainda durante a madrugada. Já o corpo de Silva foi encontrado por volta do meio-dia.

Bruna foi encaminhada ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Segundo os bombeiros, ela não corre risco de morte. A mulher deve prestar depoimento à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, além da carga de tinta, o caminhão transportava outros derivados do produto. Há risco de contaminação na represa Capivari, e equipes de contenção atuam para minimizar os impactos ambientais.