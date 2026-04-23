Monumento a Ogum completa 20 anos e celebra a presença das religiões de matriz africana em Caxias do Sul

Estátua é feita de ferro, mesmo material ao qual é atribuída sua divindade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com a espada em punho e o pé apoiado em uma bigorna, a estátua de Ogum em Caxias do Sul reverencia, em posição de luta, o orixá guerreiro símbolo de coragem, justiça e proteção.

O monumento instalado na Praça Lauro de Oxum, na Perimetral Sul, completa 20 anos no dia 23 de abril. Inaugurada em 2006, a imagem do deus do ferro, feita do mesmo material, é um símbolo da relação da cidade com as religiões de matriz africana, como a umbanda, por exemplo.

O vínculo vai além. Padroeiro de todos que manejam ferramentas e orixá da metalurgia, Ogum foi eleito pela comunidade umbandista, em 2001, como o orixá patrono de Caxias do Sul.

Rodeado de árvores, monumento está instalado em uma praça na Perimetral Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A relevância religiosa e cultural do monumento é profunda. Para o presidente da Associação de Umbanda Caxias (AUC), Saul de Medeiros de Ogum, a estátua faz também uma afirmação pública da presença comunidade africanista em Caxias do Sul:

— Não deixa de ser uma celebração à resistência, ao pertencimento, à memória e, sobretudo, ao direito de existir com respeito no espaço público, que é o mais difícil. Em um contexto que é marcado muito pela intolerância religiosa, pelo racismo, esse monumento é um símbolo de coragem, de visibilidade, e reconhecimento da contribuição afro-brasileira para a identidade de Caxias do Sul.

O simbolismo alcança também uma homenagem a quem organizou a união, em 1974, das poucas casas da época que reuniam adeptos da umbanda no município. Fundador da Associação de Umbanda Caxias, Lauro de Oxum dá nome à praça onde o monumento foi instalado no bairro Kayser.