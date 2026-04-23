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Monumento a Ogum completa 20 anos e celebra a presença das religiões de matriz africana em Caxias do Sul

Divindade é orixá da metalurgia e patrono espiritual da cidade. Imagem foi inaugurada em 23 de abril de 2006, na Praça Lauro de Oxum, na Perimetral Sul 

Pedro Zanrosso

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