Monte Belo do Sul organiza, para maio, a 1ª Caminhada da Polenta

Em meio à programação do Polentaço, Monte Belo do Sul organiza para o dia 16 de maio a 1ª Caminhada da Polenta. A atividade ocorre a partir das 9h, com saída do Centro. As vagas são limitadas.

A caminhada promete desafiar os participantes com subidas de 310 metros, com nível de dificuldade considerado fácil e moderado. Durante as duas horas de trajeto, os participantes irão conhecer cenários como os vinhedos, vales e pequenas trilhas da região.

O organizador da caminhada, Cristiano da Cruz, explica a proposta da atividade:

— É um convite para caminhar entre vinhedos, apreciar paisagens encantadoras e viver de perto toda a beleza da Serra. E, ao final, aproveitar tudo o que o Polentaço tem a oferecer.

As inscrições podem ser feitas pelo link. Até esta quinta-feira (30), a inscrição custa R$ R$ 35,50; após, R$ 45,50. Crianças até seis anos estão isentas; as de sete a 11 anos pagam R$ 25,50.

Novidades deste ano do Polentaço

Além de apresentar um novo layout na Praça Padre José Ferlin, a 13º edição do Polentaço terá como novidade uma projeção mapeada na fachada da Igreja Matriz da cidade retratando a imigração e a história do evento. A presença de corais, orquestras, danças típicas e manifestações tradicionalistas são confirmadas na agenda cultural do evento.

Programação completa do Polentaço

Sexta-feira (15 de maio)

18h – Caroline Rasador – Show Inclusivo

19h – Lançamento do Livro “Polentaço – Histórias de Nossa História” e apresentação do Pacto de Amizade entre o Polentaço (Monte Belo do Sul/BR) e Fiera Della Polenta (Vigásio – Verona/IT)

20h – Roba da Ciodi e o Carnevale di Venezia

22h – Baitaca

Sábado (16 de maio)

12h – Projeto Monte Belo: Música, Canto e Dança (corais Musicando Melodias, Alegria de Cantar e Vozes em Sintonia)

13h – Família Almeida

14h30min – Interações Culturais com Josefa

15h30min – Orquestra de Sopros de Faria Lemos

16h – Tombo da Polenta Gigante

17h – Ragazzi Dei Monti

18h30min – Grupo de Danças Ballo D’Italia e Piccoli Ballerini

19h30min – Délcio Tavares e Banda

21h – Projeção Mapeada na Igreja Matriz

22h – Bodo & Jaque

Domingo (17 de maio)

12h – Grupo Sogni D’Italia

13h45min – Grupo Vicentino

14h – Tombo da Polenta Gigante

15h – Tchê Guri

16h30min – Invernada Artística CTG Giuseppe Garibaldi de Encantado