Monte Belo do Sul organiza, para maio, a 1ª Caminhada da Polenta

Em meio à programação do Polentaço, Monte Belo do Sul organiza para o dia 16 de maio a 1ª Caminhada da Polenta. A atividade ocorre a partir das 9h, com saída do Centro. As vagas são limitadas.
A caminhada promete desafiar os participantes com subidas de 310 metros, com nível de dificuldade considerado fácil e moderado. Durante as duas horas de trajeto, os participantes irão conhecer cenários como os vinhedos, vales e pequenas trilhas da região.
O organizador da caminhada, Cristiano da Cruz, explica a proposta da atividade:
— É um convite para caminhar entre vinhedos, apreciar paisagens encantadoras e viver de perto toda a beleza da Serra. E, ao final, aproveitar tudo o que o Polentaço tem a oferecer.
As inscrições podem ser feitas pelo link. Até esta quinta-feira (30), a inscrição custa R$ R$ 35,50; após, R$ 45,50. Crianças até seis anos estão isentas; as de sete a 11 anos pagam R$ 25,50.
Novidades deste ano do Polentaço
Além de apresentar um novo layout na Praça Padre José Ferlin, a 13º edição do Polentaço terá como novidade uma projeção mapeada na fachada da Igreja Matriz da cidade retratando a imigração e a história do evento. A presença de corais, orquestras, danças típicas e manifestações tradicionalistas são confirmadas na agenda cultural do evento.
Programação completa do Polentaço
Sexta-feira (15 de maio)
18h – Caroline Rasador – Show Inclusivo
19h – Lançamento do Livro “Polentaço – Histórias de Nossa História” e apresentação do Pacto de Amizade entre o Polentaço (Monte Belo do Sul/BR) e Fiera Della Polenta (Vigásio – Verona/IT)
20h – Roba da Ciodi e o Carnevale di Venezia
22h – Baitaca
Sábado (16 de maio)
12h – Projeto Monte Belo: Música, Canto e Dança (corais Musicando Melodias, Alegria de Cantar e Vozes em Sintonia)
13h – Família Almeida
14h30min – Interações Culturais com Josefa
15h30min – Orquestra de Sopros de Faria Lemos
16h – Tombo da Polenta Gigante
17h – Ragazzi Dei Monti
18h30min – Grupo de Danças Ballo D’Italia e Piccoli Ballerini
19h30min – Délcio Tavares e Banda
21h – Projeção Mapeada na Igreja Matriz
22h – Bodo & Jaque
Domingo (17 de maio)
12h – Grupo Sogni D’Italia
13h45min – Grupo Vicentino
14h – Tombo da Polenta Gigante
15h – Tchê Guri
16h30min – Invernada Artística CTG Giuseppe Garibaldi de Encantado
17h30min – Banda Nova Emoção