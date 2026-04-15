Geral

Índice positivo 
Notícia

Monitoramento aponta boa qualidade do ar em Caxias do Sul nos primeiros dias de operação 

Estação instalada na sede do 4ª Batalhão de Choque da Brigada Militar, no bairro São José, começou a operar em 10 de abril. Desde então, os índices divulgados pela Fepam indicaram que a concentração de poluentes está dentro dos parâmetros que não apresentam risco à saúde 

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS