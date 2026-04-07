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Mais de 2,1 mil autistas têm carteirinha de identificação em Caxias do Sul; saiba como emitir

Dados foram compilados pela Faders, órgão responsável pela emissão junto ao Governo Federal. Segundo o último Censo, a cidade conta com mais de 5 mil pessoas no espectro

Marcos Cardoso

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